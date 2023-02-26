Стало известно о положительном влиянии кофеина на здоровье человека

О положительном влиянии кофеина на здоровье человека стало известно из сообщения на сайте Роспотребнадзора. По словам специалистов, доказанных положительных эффектов не так много, но они есть.

«Любители кофе могут уверенно сказать, что кофеин повышает внимание, концентрацию и энергию. Удивительно, но некоторые научные исследования подтверждают эти субъективные выводы. Исследование, проведенное французскими учеными, показало более медленное снижение когнитивных способностей среди женщин, которые употребляли кофеин», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Другие возможные преимущества, по словам экспертов, включают в себя помощь при определенных видах головной боли.

У некоторых людей прием кофе и других кофеиносодержащих продуктов улучшает состояние при астме. Предварительные исследования свидетельствуют и о том, что вещество может снизить риск развития болезни Паркинсона, заболеваний печени, колоректального рака, сахарного диабета второго типа и старческого слабоумия, отметили в Роспотребнадзоре.

Людям, решившим принимать кофеин в виде биологически активных добавок к пище, эксперты рекомендуют предварительно посоветоваться с врачом, так как вещество подойдет далеко не всем.

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