Эндокринолог высказалась о привыкании к гормональным препаратам

О привыкании к гормональным препаратам высказалась врач-эндокринолог, дерматолог столичной «Клиники Щербатовой» Екатерина Бузина.

«Привыкнуть можно только к одному гормону — кортизолу. В виде лекарственных препаратов это метипред, дексаметазон, преднизолон и другие. К контрацептивам привыкания нет, но даже за короткий срок они могут значимо нарушить собственную гормональную функцию», — рассказала специалист в ответ на вопросы подписчиков Telegram-канала клиники.

Все остальные гормональные препараты, по ее словам, «работают как протезы»: с ними жизнь становится комфортнее, они помогают выжить.

«Гормональные препараты не подавляют функцию щитовидной железы. Они восполняют недостаток собственных гормонов. И если щитовидка заработает, то препараты можно отменить в любой момент без всяких последствий для организма», — объяснила Бузина.

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