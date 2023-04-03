Эндокринолог перечислила противопоказания к популярным диетам

Противопоказания к популярным диетам перечислила в своем Telegram-канале известный врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она отметила, что любая диета точно не подходит человеку, если он постоянно хочет есть, поддается перепадам настроения и получил проблемы с кожей от ограничений в питании.

По ее словам, популярная сейчас кетодиета (в основе которой переизбыток жиров и белка и недостаток углеводов) не подойдет людям, которые еще до перехода на такое питание замечали, что после употребления жирной пищи колет правый бок или возникает тяжесть в животе, изжога, тошнота, ухудшение самочувствия, расстройство стула.

Диета Дюкана, по словам доктора, противопоказана при камнях в почках или в желчном пузыре, а также при проблемах с ЖКТ. Арбузная диета (когда за целый день человек съедает 2-3 килограмма арбузной мякоти), наиболее безопасна, особенно как разгрузочный день, отметила Павлова. Однако если сидеть на таком питании неделю, то может потеряться мышечная масса и накопиться жировая ткань.

Кефирная диета не подойдет тем, у кого от кисломолочных продуктов «бурчит» в животе. Такая реакция указывает на избыточное газообразование и раздутие кишечника. А если пить кефир на ночь, то можно существенно ухудшить углеводный обмен, добавила эндокринолог.

Резюмируя, специалист подчеркнула, что любые диеты краткосрочны и питаться по такому принципу всю жизнь невозможно. Она порекомендовала не пытаться их соблюдать тем, для кого сложно держать такое питание.

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