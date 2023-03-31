Стало известно о проблемах с психикой у зарезавшего девушку в Москве мужчины

О проблемах с психикой у убийцы, зарезавшего в Москве 24-летнюю девушку-репетитора, стало известно в пятницу, 31 марта. Главное следственное управление СК России по столице сообщает, что он страдал от панических атак и галлюцинаций.

Тело россиянки со множественными ножевыми ранениями обнаружили в квартире на Бескудниковском бульваре. Подозреваемый в убийстве молодой мужчина пытался скрыться на территорию другого региона на рейсовом автобусе, но его удалось задержать.

На допросе 26-летний россиянин заявил, что в течение четырех месяцев употреблял запрещенные вещества, но не так давно прекратил это делать, на фоне чего у него начались панические атаки и галлюцинации. Задержанный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что убийца, 26-летний учитель истории Вадим Мачулин, приехал в Москву вместе со своей девушкой-репетитором из Волгограда. Вместе они проживали в съемной квартире.