Переехавший в Москву учитель признался в убийстве своей девушки-репетитора

Об обстоятельствах убийства своей девушки рассказал россиянин в ходе допроса, сообщает ГСУ СК России по Москве.

Как отметили в СК, в квартире на севере столицы на Бескудниковском бульваре в среду, 29 марта, обнаружили тело девушки с множественными ножевыми ранениями, было возбуждено уголовное дело.

Вскоре следователи выявили предполагаемого убийцу и задержали его. Им оказался молодой человек потерпевшей. На допросе он признался в преступлении и сообщил, что убил свою девушку в состоянии наркотического опьянения.

По информации РЕН ТВ, обвиняемый 26-летний Вадим Мачулин, учитель истории и музыкант, приехал со своей девушкой в столицу из Волгограда. Она работала репетитором английского и немецкого языков. Они вместе проживали в съемной квартире, где и произошло убийство.

Ранее 14-летняя школьница заказала знакомым подросткам убийство матери в Подмосковье.