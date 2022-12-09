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19:40, 09 декабря 2022
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Тишковец предупредил москвичей о «русских морозах» под Новый год

Тишковец предупредил москвичей о «русских морозах» под Новый год
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

О «русских морозах» под Новый год предупредил москвичей ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Температура воздуха на несколько градусов ниже нормы, по его словам, ожидается в столичном регионе в конце декабря — начале января.

«Москвичей ждут крепкие русские морозы. Напомню, что средняя климатическая норма для декабря-января в Москве — это минус 10-13 ночью и минус 4-7 днем», — сообщил метеоролог.

Тишковец подчеркнул, что его прогноз носит предварительный характер. Более точно предсказать погоду можно будет не ранее, чем за пять дней до Нового года.

Ранее Тишковец спрогнозировал рекордные снегопады в Москве. По его словам, предстоящие выходные — идеальное время для лыжного спорта и строительства снежных фигур.

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