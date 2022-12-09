Тишковец спрогнозировал рекордные снегопады в Москве

Рекордные снегопады в Москве спрогнозировал в личном Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, выпавший накануне снег — лишь «легкая разминка перед грядущим буйством настоящей стихии».

«Уже в первый выходной день, 10 декабря, после полудня снегопады заметно усилятся — выпадет до 8-13 миллиметров осадков. Из-за этого высота снежного покрова подрастет с нынешних пяти-шести до 10 сантиметров, а видимость ухудшится до одного-трех километров. Столбики термометров устремятся к нулевой отметке», — написал синоптик.

В воскресенье температура воздуха составит минус 2-3 градуса тепла. Тогда снег перейдет в мокрый снег. Ожидается, что сугробы в Москве подрастут до 13-15 сантиметров, поскольку выпадет порядка 10-15 миллиметров осадков.

Как сообщил Тишковец, предстоящие выходные — идеальное время для лыжного спорта и строительства снежных фигур.

Ранее синоптик дал прогноз на «мягкотелые» январь и февраль.