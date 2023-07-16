Московский актер рассказал о «самой невероятной» любви
Актер Горевой узнал о безусловной любви от своих собак.
О «самой невероятной», безусловной любви рассказал «Мосленте» актер Михаил Горевой. Он узнал о ней благодаря своим собакам.
Завести собаку Горевой мечтал с детства, но родители говорили ему, что в квартире такому животному будет неудобно.
Восемь лет назад у актера появилась возможность завести питомца, и он завел сразу двух собак —большую и маленькую.
Я занимаюсь исследованием чувств, чтобы потом транслировать их людям. Чувство любви — основное. Никогда не был знаком с чувством любви собак, а сейчас я узнал, что такое безусловная любовь. Собаки любят не за что-то, просто так, и это так приятно
«Две недели я буду на съемках, а когда вернусь, собаки собьют меня с ног. И эту собачью любовь я считаю самой невероятной, самой большой», — признался собеседник «Мосленты».
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