Московский актер рассказал о «самой невероятной» любви

О «самой невероятной», безусловной любви рассказал «Мосленте» актер Михаил Горевой. Он узнал о ней благодаря своим собакам.

Завести собаку Горевой мечтал с детства, но родители говорили ему, что в квартире такому животному будет неудобно.

Восемь лет назад у актера появилась возможность завести питомца, и он завел сразу двух собак —большую и маленькую.