Столичная текила-герл рассказала о самом щедром клиенте

О своем самом щедром клиенте рассказала «Мосленте» столичная текила-герл Софья Решетова. По ее словам, гости готовы платить девушкам, с которыми есть, о чем поговорить.

«В среднем за смену я получаю 15-25 тысяч рублей. Хотя бывают и неудачные дни, когда заработок снижается до трех-четырех тысяч. С другой стороны, отдельные гости могут быть очень щедры на чаевые. Однажды гость оставил мне на чай 100 тысяч рублей. Это был абсолютный рекорд», — поделилась Решетова. Девушка отметила, что клиенты любят обсудить с ней самые разные темы — например, путешествия, книги, кино.

Заработок Решетовой и ее коллег зависит от продаж и чаевых, а продажи в свою очередь — от того, насколько обаятельна, коммуникабельна и открыта девушка, а также от уровня заведения, количества и качества публики. «Эти два фактора тесно взаимодействуют друг с другом. Главный вопрос всегда: насколько заведение подходит девочке, а девочка — заведению», — объяснила собеседница «Мосленты».

Ранее курьер с нарушением слуха рассказал о чаевых от столичных клиентов. «В Москве живут классные люди», — заявил он.