Стало известно о смерти избитого до состояния комы прохожим школьника

Избитый 21-летним прохожим на улице Лобнинская до состояния комы 15-летний школьник умер в московской больнице от полученных травм. Об этом в среду, 4 октября, сообщает Следственный Комитет России по столице.

В ведомстве сообщили, что ранее арестованному фигуранту будет предъявлено обвинение по статье 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).

Ранее сообщалось, что подросток попал в больницу в состоянии комы после драки на улице. По имеющейся информации, драка, попавшая на видео, произошла из-за сделанного другому молодому человеку замечания. Позже в Москве на два месяца арестовали избившего парня мужчину.