Мать изрезанной в подмосковной школе девочки рассказала о ее состоянии

Мать девочки из подмосковных Химок, на которую в школе напала одноклассница с ножом, сообщила в интервью Starhit о проблемах дочери со здоровьем после получения многочисленных ран.

Собеседница издания рассказала, что на фоне сильного стресса девочка начала лысеть. Кроме того, у нее ограничена подвижность рук и есть проблемы с мимикой, так как были сильно повреждены мышцы и насквозь порезана щека.

По словам родительницы, пострадавшей предстоит долгая и дорогостоящая реабилитация, на которую уйдет несколько миллионов рублей. По прогнозам хирурга, восстановление может занять до трех лет.

Ранее стало известно, что родители пострадавшей девочки подали в суд на лицей, где произошло нападение, и потребовали компенсацию в размере 20 миллионов рублей. Всего девочка получила 126 ножевых ранений, которые ей нанесла одноклассница в школьном туалете.