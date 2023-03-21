Родители раненной ножом школьницы потребовали от лицея в Химках миллионы рублей

Родители, чью дочь 126 раз ударила ножом одноклассница в лицее в подмосковных Химках, подали в суд на образовательное учреждение и потребовали компенсацию в миллионы рублей. Об этом РИА Новостям сообщила президент благотворительного фонда «Юристы помогают детям» Виктория Дергунова, представляющая интересы потерпевшей стороны.

Эксперт пояснила, что иск №10 подан в Химкинский городской суд. В настоящий момент родители и юрист собрали чеки, доказывающие траты на лечение ребенка в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, девочке предстоит пройти длительный курс реабилитации и восстановления внешности в клинике пластической хирургии.

При этом сумму морального вреда защита оценила в 20 миллионов рублей — десять миллионов пострадавшей девочке и по пять миллионов рублей ее родителям. Кроме того, будет уточняться сумма на восстановление внешности ребенка.

Об инциденте стало известно в начале февраля. Одна из учениц Химкинского лицея напала на свою одноклассницу и нанесла ей больше сотни ударов ножом. По информации СМИ, причиной конфликта стала ревность одной из девочек.