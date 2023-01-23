15:15, 23 января 2023
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Cтало известно о состоянии здоровья Александра Збруева
Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com
О состоянии здоровья известного актера, народного артиста РСФСР Александра Збруева стало известно РИА Новости. В пресс-службе театра «Ленком» агентству сообщили, что он чувствует себя нормально.
«Александр Викторович Збруев чувствует сейчас себя нормально и 15 февраля примет участие в спектакле "Вишневый сад"», — сказал представитель театра.
До этого в СМИ появилась информация, что Збруеву понадобилась экстренная медицинская помощь. Актер сообщил NEWS.ru, что у него поднялось давление.
Ранее стало известно о состоянии здоровья 88-летней народной артистки РСФСР, звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентины Талызиной. В СМИ появилась информация, что она потеряла сознание вечером воскресенья, 22 января, в свой день рождения.