Стало известно о состоянии здоровья 88-летней звезды «Иронии судьбы»

О состоянии здоровья 88-летней народной артистки РСФСР, звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентины Талызиной стало известно со слов ее дочери Ксении Хаировой. Она сообщила «Пятому каналу», что слухи об ухудшении самочувствия артистки не соответствуют действительности.

«Маме не было вчера плохо. Она прекрасно сыграла спектакль и праздновала свой день рождения. Кто-то распространяет чистую ложь», — заявила Хаирова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Талызина потеряла сознание вечером воскресенья, 22 января, в свой день рождения.

Талызина известна зрителям по фильмам «Афоня», «Гостья из будущего», «О бедном гусаре замолвите слово» и другим. В культовой картине «Ирония судьбы, или С легким паром!» она сыграла роль школьной учительницы Вали, подруги главной героини Нади Шевелевой.

Ранее в Москве госпитализировали заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову. У нее диагностировали сложный перелом ноги.