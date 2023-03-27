Стало известно о состоянии здоровья Стаса Пьехи

Госпитализированный с COVID-19 певец Стас Пьеха рассказал о своем здоровье в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Стало известно, что артист стал чувствовать себя лучше.

«Нос и дыхательные пути работают лучше, температуры нет, мотор работает чуть свободнее и не так сильно давит на грудную клетку (первые три дня давило в области сердца)», — сообщил исполнитель в своем блоге.

Артист отметил, что он также жаловался врачам на головокружение, головные боли, боли в коленях и плечах, а по утрам у него отекали суставы.

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем у певца Стаса Пьехи: артист попал в больницу из-за инфекции COVID-19.