Автор советских шлягеров поделился мнением о современных артистах

Мнением о современных артистах поделился с «Мослентой» автор советских шлягеров, композитор Александр Зацепин. Он назвал их лишенными индивидуальности.

«Иногда хочется послушать молодых исполнителей, познакомиться с их творчеством, но почему-то никто из них не цепляет», — признался 97-летний Зацепин.

Композитор отметил, что у настоящего артиста должны быть свои, присущие только ему особенности. «Я должен сразу его узнать, как это было когда-то с той же Аллой Пугачевой. Она пела два слова — и сразу было понятно, что это она», — объяснил он.

По мнению собеседника «Мосленты», современные звезды «поют одинаково», узнаваемых тембров и ярких индивидуальностей среди них он пока не нашел.

Ранее творчество современных артистов раскритиковал российский певец Юрий Лоза. По его словам, сейчас звезды очень любят совмещать одновременно пение и жевание.