Врач рассказала о влиянии интимной пластики на качество жизни
О влиянии интимной пластики на качество жизни женщин рассказала «Мосленте» пластический хирург клиники «Семейная» Зайнаб Рабаданова. По словам врача, эта относительно новая сфера пластической хирургии помогает устранить врожденные или приобретенные аномалии развития половых органов, а также различные эстетические дефекты.
«Интимная пластика помогает женщинам, испытывающим дискомфорт при ношении облегающей одежды или во время секса. Это может быть связано с возрастными изменениями тела, родами или перенесенными операциями. Бывает и так, что женщина стесняется обнажаться по причине неэстетичности половых губ — это тоже повод проконсультироваться с пластическим хирургом», — заявила Рабаданова.
При помощи оперативного вмешательства врачи могут решить такие проблемы, как асимметрия половых губ, гиперпигментация, избыточные размеры малых половых губ или недостаточный размер больших половых губ, рассказала специалист.
Собеседница «Мосленты» отметила, что пластическая хирургия в этом случае связана с другими отраслями медицины — гинекологией и сексологией, и важно понимать, к каким специалистам лучше обращаться с тем или иным вопросом.
«Есть ситуации, когда нужна помощь именно гинеколога, а для операции показаний нет, в их числе болезненные ощущения во время месячных, сухость и раздражение. Сложности в интимных отношениях — повод обратиться к сексологу. Но в современных клиниках пациент может получить комплексную консультацию нескольких специалистов, которые подскажут наиболее быстрые и эффективные пути решения проблемы», — объяснила Рабаданова.
Зайнаб Рабаданова
Выбор клиники и хирурга — вопрос непростой, но сегодня у каждого медучреждения есть сайт и страницы в социальных сетях, которым стоит уделить внимание, заметила пластический хирург.
«Врачи, как правило, достаточно открыты и делятся на своих страницах достижениями и фотографиями «до/после», разбирают часто встречающиеся случаи, выкладывают отзывы своих пациентов», — сказала она.
Современный пластический хирург, по словам Рабадановой, часто бывает универсалом, то есть выполняет коррекцию различных областей. «Поэтому если врач консультирует по вопросам пластики лица, тела и интимной хирургии, это говорит о том, что он постоянно повышает свою квалификацию и расширяет область своей деятельности. Это нормально», — подчеркнула эксперт.
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