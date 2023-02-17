Врач рассказала о влиянии интимной пластики на качество жизни

О влиянии интимной пластики на качество жизни женщин рассказала «Мосленте» пластический хирург клиники «Семейная» Зайнаб Рабаданова. По словам врача, эта относительно новая сфера пластической хирургии помогает устранить врожденные или приобретенные аномалии развития половых органов, а также различные эстетические дефекты.

«Интимная пластика помогает женщинам, испытывающим дискомфорт при ношении облегающей одежды или во время секса. Это может быть связано с возрастными изменениями тела, родами или перенесенными операциями. Бывает и так, что женщина стесняется обнажаться по причине неэстетичности половых губ — это тоже повод проконсультироваться с пластическим хирургом», — заявила Рабаданова.

При помощи оперативного вмешательства врачи могут решить такие проблемы, как асимметрия половых губ, гиперпигментация, избыточные размеры малых половых губ или недостаточный размер больших половых губ, рассказала специалист.

Собеседница «Мосленты» отметила, что пластическая хирургия в этом случае связана с другими отраслями медицины — гинекологией и сексологией, и важно понимать, к каким специалистам лучше обращаться с тем или иным вопросом.