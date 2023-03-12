Доктор Мясников заявил о влиянии семечек на продолжительность жизни мужчин

О влиянии тыквенных семечек на продолжительность жизни мужчин заявил в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников. По словам доктора, секрет в том, что эти семечки богаты невероятно полезными для представителей сильного пола элементами — цинком и селеном.

«В странах, где нет цинка и селена, продолжительность жизни мужчин в два-три раза меньше», — заявил Мясников. Он добавил, что и в некоторых регионах России, по статистике, мужчины умирают раньше, но это могут помочь исправить тыквенные семечки.

Телеведущий также рассказал, что селен оказывает положительное влияние на работу сердца, он служит как средство профилактики рака простаты.

Мясников уточнил, что благотворное влияние селена, входящего в состав лекарств, не так велико — лучше всего получать его вместе с продуктами питания.

Ранее Гинзбург заявил о влиянии тыквенных семечек на интимную жизнь мужчин. Он пояснил, что тыквенные семечки содержат цинк, поэтому они намного полезнее подсолнечных и любых других.