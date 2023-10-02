Кинолог развеял миф о воспитании маленьких собак

Главный миф о воспитании маленьких собак развеял в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он заявил о необходимости дрессировки питомцев и крупных, и мелких пород.

«Некоторые считают, что если у вас крупный пес, то он опасный задира и без дрессировки ему нельзя выходить на улицу, а вот маленький чихуахуа вполне обойдется без основ воспитания, потому что он не сможет никому навредить. Это ошибочное мнение. Нет разницы, какого размера питомец живет в доме, воспитывать нужно любую собаку», — пояснил он.

При этом, по словам кинолога, методы воспитания зависят от таких факторов, как порода, характер, темперамент, возраст. Некоторым собакам требуется особый подход и больше времени, в то время как другому питомцу будет достаточно нескольких часов в неделю, чтобы усвоить команды.

Владельцы маленьких собак-компаньонов часто отказываются от дрессировки, но если питомец растет без воспитания, в будущем можно столкнуться с рядом поведенческих проблем: от боязни любого звука до агрессивного поведения, предупредил Голубев.

«Важно дать собаке базовые навыки: питомец должен знать свою кличку, запрещающую команду, уметь ходить на поводке, носить намордник, подходить и останавливаться по команде. Вам стоит обучить собаку основным командам, таким как "Ко мне!", "Дай!", "Фу!", "Место!", "Рядом!", "Нельзя!", "Сидеть!"» — заключил эксперт.

Ранее кинолог назвал причины возникновения у собаки желания спрятаться в доме.