Кинолог назвал причины желания собаки спрятаться в доме

Причины возникновения у собаки желания спрятаться в доме или квартире назвал в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Нет ничего страшного, если собака, например, спряталась под кроватью. Это обыденное явление. Но подобное поведение должно насторожить хозяина, если ваш общительный питомец вдруг стал искать места для уединения и начал постоянно прятаться. Причины могут быть разные: от проблем со здоровьем до неправильного воспитания», — пояснил он.

Так, подобное поведение может возникать у собаки при ложной беременности.. Один из ее симптомов — это поиск питомцем укромного места для потомства вдали от суеты.

Но это не единственная причина. Если у питомца что-то болит, он может уходить от человека и пытаться спрятаться, чтобы никто его не беспокоил. В этом случае стоит обязательно обратиться за помощью к ветеринарному врачу, чтобы проверить состояние здоровья любимца.

«Причиной такого поведения может стать страх и стресс. Громкие пугающие звуки, посторонние люди дома, новые животные и многое другое может напугать питомца. В попытке защитить себя, собака может спрятаться в укромное место. Это поведение временно. Как только опасная ситуация закончится, собака выйдет из своего укрытия», — продолжил он.

Кроме того, животное может замкнуться из-за смены обстановки. Из-за переезда в другой дом или из-за путешествия, где хозяева останавливаются в незнакомых местах, собака может искать себе безопасное укрытие. Важно дать питомцу освоиться в новом месте, не вытаскивать его из укромного угла насильно, отметил специалист.

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