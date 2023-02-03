Экс-возлюбленная Тимати рассказала о встрече с сыном после долгой разлуки

О встрече после долгой разлуки с трехлетним сыном Ратмиром, рожденным от экс-возлюбленного рэпера Тимати, рассказала в личном Telegram-канале модель Анастасия Решетова.

«Мой сладкий и долгожданный малыш вернулся из трипа в Латинскую Америку продолжительностью месяц. Не так давно я делилась с вами переживаниями, что наша с ним разлука проходит нелегко, и о моих опасениях увидеть некий холод в его поведении. Но все обошлось», — написала знаменитость.

Она отметила, что сын остался такой же ласковый и первым делом с утра целует ее со словами: «Доброе утро, мамочка любимая». Ратмир признался Анастасии, что скучал по ней и ждал встречи.

Ранее Анастасия Решетова рассказала об общении с сыном во время его пребывания с отцом. Она жаловалась, что в разговорах по телефону замечала изменения в поведении мальчика, и переживала из-за потери близкого контакта.