Анастасия Решетова рассказала об общении с сыном во время его пребывания с отцом

О своем общении с трехлетним сыном Ратмиром, рожденным от экс-возлюбленного рэпера Тимати, во время пребывания мальчика с отцом рассказала в личном Telegram-канале модель Анастасия Решетова. Она отметила, что в настоящий момент вживую уже не виделась с сыном больше двух недель, а впереди предстоит еще такой же срок разлуки.

«Я знаю, что ему на отдыхе с папой очень хорошо, тепло и весело. Но все же, разговаривая с ним по телефону, я замечаю изменения в его поведении, чувствую некий холод», — призналась знаменитость.

Подписчики канала стали ее успокаивать, оправдывая такое поведение сына не до конца сформированной психикой. «Не переживайте, он еще малыш, не умеет пока свои эмоции показывать», «Маму никто не заменит», «Он еще маленький. Не судите строго. Он хоть и умный, но много еще не понимает», «Все нормализуется, когда увидитесь», — написали пользователи.

Ранее известная модель обсудила с подписчиками совместный сон с детьми. По словам знаменитости, она любит спать вместе с сыном Ратмиром, но переживает, не вредно ли это для трехлетнего ребенка.