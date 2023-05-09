Москвичка поделилась воспоминаниями о выживании в деревне во время войны

Москвичка Жанна Парамонова в беседе с «Мослентой» поделилась воспоминаниями о выживании в деревне во время войны. Она рассказала, что они с мамой и младшей сестрой тогда жили впроголодь, и, в поисках временного жилья, скитались от дома к дому.

По ее словам, в эвакуации, будучи двухлетним ребенком, она жила с матерью и новорожденной сестрой. Ее отец на тот момент считался пропавшим без вести при строительстве «Дороги жизни». Семьям, чьи родственники пропали без вести, паек не полагался, поэтому еды катастрофически не хватало.