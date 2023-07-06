Кинолог высказался о взрослении собак разных пород
Кинолог Голубев заявил, что собаки разных пород взрослеют по-разному.
Периоды взросления собак разных пород назвал в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он пояснил, что каждая собака развивается и взрослеет по-разному.
«Не нужно думать, что после того, как питомец достиг 12 месяцев, он молниеносно становится взрослым. Это длительный процесс, каждая собака развивается индивидуально»
По словам кинолога, в период взросления у собаки меняется гормональный фон, завершается формирование костной системы, вырастают внутренние органы, меняется функциональность репродуктивной системы. У сук впервые происходит течка, у кобелей возрастает уровень мужских гормонов. За счет этого четко дифференцируется половое поведение. Детская шерсть сменяется на взрослую, молочные зубы выпадают.
Заканчивается и этап роста животного. Внешне собака напоминает своих старших сородичей. В это время питомца переводят с щенячьего корма на еду для взрослых собак.
«Собаки мелких и средних пород взрослеют быстрее, так как у них быстрее проходит формирование костной системы. Например, чихуахуа или йоркширский терьер подрастут до размеров взрослой собаки гораздо быстрее, чем акита-ину или сенбернар. Поэтому год для собаки — это условный возраст взросления»
Для каждого питомца этот период индивидуальный и складывается не только из внешних признаков, но и из внутренних качеств питомца: взрослая собака социализирована, знает основные команды, ориентируется на хозяина, умеет ждать выгула и спокойно находится как одна, так и в обществе других людей и животных.
Собаки крупных и гигантских пород развиваются дольше, добавил Голубев. Для того чтобы питомец полностью окреп и дорос до своих старших собратьев, ему необходимо гораздо больше времени, чем маленькой собаке. Их организм дольше нуждается в питательных веществах, поэтому их могут дольше кормить едой для щенков.
Некоторые гигантские породы могут расти до трех лет. До этого возраста у собаки растет мышечная масса, формируется экстерьер и меняется гормональный фон.
Течка у таких животных также наступает позже. У отдельных пород половая зрелость может наступать только к 3-4 годам. В период взросления собаки Голубев рекомендует уделять внимание сбалансированному рациону животного, а также не забывать развивать собаку не только физически, но и умственно. Для этого нужно разучить с питомцем основные команды, обращать внимание на социализацию животного, а также не забывать уделять время на общение с питомцем.
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