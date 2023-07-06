Кинолог высказался о взрослении собак разных пород

Для каждого питомца этот период индивидуальный и складывается не только из внешних признаков, но и из внутренних качеств питомца: взрослая собака социализирована, знает основные команды, ориентируется на хозяина, умеет ждать выгула и спокойно находится как одна, так и в обществе других людей и животных.

Собаки крупных и гигантских пород развиваются дольше, добавил Голубев. Для того чтобы питомец полностью окреп и дорос до своих старших собратьев, ему необходимо гораздо больше времени, чем маленькой собаке. Их организм дольше нуждается в питательных веществах, поэтому их могут дольше кормить едой для щенков.