Составлен топ самых популярных кличек московских собак

Топ самых популярных кличек московских собак составили аналитики официального сайта мэра Москвы.

«По статистике, чаще всего москвичи называют собак кличками Мишель, Боня, Арчи, Ричард и Чарли. Среди фаворитов оказались также Ева и Ника», — рассказала председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

Отмечается, что составить рейтинг распространенных собачьих имен получилось при помощи онлайн-услуги записи к ветеринару, которая появилась на портале 4,5 года назад. За 2023 год сервисом уже воспользовались более 71 тысячи раз. Самой востребованной услугой у жителей столицы оказалась вакцинация питомца.

Ранее кинолог дал рекомендации желающим завести собаку.