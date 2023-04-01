Историк рассказал о забавных шутках одного из известных поэтов

О забавных шутках поэта Михаила Светлова в честь Первого апреля в материале «Мосленты» рассказал историк и журналист Валерий Бурт. Сегодня традиции забавляться друг над другом исполняется 320 лет.

Журналист вспомнил несколько известных цитат драматурга: «Что такое вопросительный знак? Это постаревший восклицательный», «Переход количества в качество лучше всего сказывается в деньгах», «Красивый я получаюсь только на шаржах», «Уверяю вас, он вовсе не такой дурак, каким он вам покажется, когда вы его хорошо узнаете».

А на вопрос «Над чем вы сейчас работаете?» поэт любил говорил: «Пишу "Записки охотника"». Собеседник удивлялся и сообщал, что их уже написал Тургенев. На что Светлов отмечал с юмором: «Вы не дослушали, молодой человек. Я пишу "Записки охотника выпить"».

Ранее журналист рассказал о появлении Дня смеха после неудачной шутки Петра I.