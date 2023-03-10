Появились подробности о женихе дочери Александра Малинина

22-летняя дочь эстрадного певца Александра Малинина Устинья Малинина собралась замуж за состоятельного англичанина по имени Зак. Подробности стали известны журналистам издания KP.RU.

По информации источника, молодые люди познакомились несколько лет назад в Лондоне, где Малинина учится в Королевской академии музыки. Дочь знаменитого певца редко обнародует факты личной жизни. Ее мать Эмма Малинина рассказала, что жених дочери — заботливый мужчина, на которого можно положиться.

Уточняется, что возлюбленные много времени проводят вместе, посещая культурные места, парки и рестораны. Зак дарит Устинье букеты и драгоценные украшения, стоимость которых нередко превышает миллионы рублей.

О деятельности англичанина информации нет. В социальных сетях у него закрытая страница, но в профиле указано, что его интересуют финансы и опера.

Ранее сообщалось, что дочери Александра Малинина подарили помолвочное кольцо за сотни тысяч рублей.