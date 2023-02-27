Дочери Александра Малинина подарили помолвочное кольцо за сотни тысяч рублей

О своей помолвке сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в ночь на понедельник, 27 февраля, дочь известного российского певца Александра Малинина Устинья. Стоимость ее помолвочного кольца стала известна «Мосленте» — 22-летней девушке подарили ювелирное украшение за сотни тысяч рублей.

«Я сказала "Да"!» — коротко подписала она снимки, на которых виден подарок жениха. Личность своего избранника девушка не раскрывает.

Стоимость кольца бренда Graff с бриллиантами в 0,72 карата раскрыта на сайте компании — 11 тысяч долларов.