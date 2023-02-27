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12:01, 27 февраля 2023
1 мин.

Дочери Александра Малинина подарили помолвочное кольцо за сотни тысяч рублей

Дочери Александра Малинина подарили помолвочное кольцо за сотни тысяч рублей
Фото: @ustinya_malinina_official

О своей помолвке сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в ночь на понедельник, 27 февраля, дочь известного российского певца Александра Малинина Устинья. Стоимость ее помолвочного кольца стала известна «Мосленте» — 22-летней девушке подарили ювелирное украшение за сотни тысяч рублей.

«Я сказала "Да"!» — коротко подписала она снимки, на которых виден подарок жениха. Личность своего избранника девушка не раскрывает.

Стоимость кольца бренда Graff с бриллиантами в 0,72 карата раскрыта на сайте компании — 11 тысяч долларов.

822
тысячи рублей

стоимость помолвочного кольца Малининой

«Изысканное кольцо Icon грушевидной формы с бриллиантом паве общим весом 2,00 карата, демонстрирующее сертифицированный бриллиант грушевидной формы весом 0,70 карат», — говорится в описании изделия.

Ранее стало известно о способе быстро пожениться в Москве. Неторжественную регистрацию брака можно провести в 136 городских центрах госуслуг «Мои Документы».

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