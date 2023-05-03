Экскаваторщик рассказал об экстремальных ситуациях на московских стройплощадках

Об экстремальных ситуациях на московских стройплощадках рассказал «Мосленте» экскаваторщик Николай Новиков. Мужчина предупредил о важности соблюдения техники безопасности.

«Из экстремальных моментов могу вспомнить спуск на глубину шестиметрового котлована. Съезда не было, а нужно было спуститься и немного убрать грунта. Геодез ошибся с глубиной котлована, и пришлось немного углублять. Уперся в дно котлована ковшом, и спускался-съезжал по крутому пандусу», — поделился Новиков.

Он также вспомнил случай, когда его экскаватор-подгрузчик поднимал кран и опускал в глубокий отстойный колодец на очистных сооружениях. Кран перевернулся и упал туда вместе с экскаватором. «Слава Богу, все живы-здоровы, обошлось без травм. Отделались все легким испугом», — уточнил собеседник «Мосленты».

Новиков подчеркнул, что его работа очень опасная. Техника весит 27 тонн — если она упадет в котлован глубиной в четыре-пять метров, экскаваторщик сможет выбраться оттуда с повреждениями. Но если глубина будет больше, возможен летальный исход. «Работать надо аккуратно, соблюдать технику безопасности. Тогда очень маленькая вероятность того, что техника упадет», — объяснил работник.

Он рассказал, что перед сменой у всех экскаваторщиков проверяют давление и температуру, все они сдают тест на употребление алкоголя. Если что не так — отстраняют от работ.

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