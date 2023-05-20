Стало известно об изменениях китайцев после переезда в Россию

О происходящих с китайцами после переезда в Россию переменах рассказала «Мосленте» китаевед Анна Кузина.

«Некоторые мои знакомые китайцы учатся в московских вузах. Мне очень нравится наблюдать за ними. Они уже довольно ассимилировавшиеся ребята. Видно, что на них мощное влияние оказала русская культура. Например, в их речи уже появились русские звуки и междометия. Это очень интересно», — поделилась Кузина.

Китайцы, очень открытые в своей стране, попадая в Россию, ведут себя иначе, продолжила собеседница «Мосленты». Они становятся довольно закрытыми, скромными, сдержанными. Они меньше улыбаются.

«В китайской культуре есть принцип: если ты оказался на чужой территории, веди себя тише воды ниже травы. Они просто помнят, что они в гостях. Это дань уважения», — пояснила китаевед.

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