Переехавшая в Абхазию москвичка рассказала о любви абхазов к деньгам и подаркам
Москвичка Надежда Арабкина, переехавшая в Абхазию месяц назад, сравнила российский быт и людей с абхазскими. Женщина отметила, что жители этой страны особенно любят бумажные деньги и дарить подарки. Своими наблюдениями она поделилась на личной странице в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Надежда отметила, что уже перестала слышать акцент в речи местных жителей.
«Русский язык в Абхазии является государственным, но в обиходе он очень своеобразный. Я бы сказала, сленговый. И очень липучий, как всякий сленг. Мои любимые словечки "ора" и "моросить"»
«Ора» — это что-то вроде «эй». «Моросить» — вести себя несуразно, выйти за рамки. Здесь говорят «колидор» вместо «коридор» и «олсопед» вместо «велосипед».
По ее словам, абхазы, если хотят уделить внимание, делают это с помощью подарков. В Абхазии принято делать подарки, угощать, оплачивать общий счет, посылать шампанское знакомым за соседним столиком и дарить деньги, добавила россиянка.
Фото: Стрингер / «Лента.ру»
В Абхазии любят шуршать деньгами, доставать деньги напоказ, передавать их друг другу.
«В ходу обращения "дорогой" и "дорогая", "мой золотой", "моя золотая". Бесконечные "я люблю" и "я скучаю". Я уже несколько привыкла к "моя жизня" и "моя солнца", но нет-нет, да и выпадаю в осадок»
Однажды, отметила столичная жительница, один из мужчин обратился к ней «мамуля», из-за чего горожанка смутилась. У нее ушло несколько дней на то, что выяснить, что это могло означать. Окружающие же пожимали плечами и говорили, что «"мамуля" — она и в Абхазии "мамуля"».
Оказалось, что «мамуля» — это в том числе обращение к женщине младше или девочке, что-то типа «малышка».
По наблюдениям москвички, детей в Абхазии очень любят. Если у абхаза есть маленький ребенок (сын, дочь, внук, внучка), то уже на второй минуте знакомства мужчина покажет его фото в телефоне. Тогда надо кратко и умильно сказать: «няня», типа «няшка», посоветовала она.
Фото: Стрингер / «Лента.ру»
Если женщине показывают ребенка в реальности, а не на фото, то нужно приготовиться «восхищаться от всей души». Ребенок в Абхазии купается в лучах восхищения и любви, и местные дети к этому привыкли. Московские же приезжие сначала недоумевают от таких ярких эмоциональных вспышек, но потом начинают радостно смеяться, отметила автор текста.
Это снимает внутреннее напряжение. Напряжение здесь иное, чем в Москве. В мегаполисе — это сжатые пружины, в Абхазии — готовые вспыхнуть спички.
«Я стала за собой замечать, что паркуюсь посередине дороги и не закрываю стекла машины. Расслабилась. Здесь все слегка на расслабоне. Особенно контрастно после Москвы»
Еще частью абхазской культуры женщина назвала плаканье — когда человек умирает, его не отдают в морг, а берут в аренду гроб-холодильник и держат покойника в нем до похорон. Женщины день и ночь плачут над усопшим, родственники и знакомые приходят поплакать и посочувствовать, объяснила она. При этом жители страны постоянно куда-то ходят: на плаканье, похороны, поминки, на свечку (субботние поминки в первый год после смерти близкого), или на годовщину (годину), или на свадьбу, или на компанию (маленькая свадьба в доме жениха перед большой), или на день рождения.
Все застольные мероприятия в Абхазии начинаются в 15:00
«В Абхазии вообще все шутники, юмористы и артисты. Если бы меня попросили как-то в одном образе передать свои ощущения об Абхазии и абхазах, я бы изобразила детскую карусель с лошадками и оленями, которая крутится под веселую музыку, а на карусели катаются, прыгают, веселятся, перекидываются бумажными деньгами и конфетами смеющиеся дети»
В конце рассказа, москвичка назвала жителей Абхазии самыми мудрыми людьми на свете — смеющимися и веселыми.
Ранее строитель из Киргизии рассказал об «уроках» Москвы. Он отметил, что жизнь в российской столице научила его самостоятельности и изворотливости.