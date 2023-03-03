Переехавшая в Абхазию москвичка рассказала о любви абхазов к деньгам и подаркам

Москвичка Надежда Арабкина, переехавшая в Абхазию месяц назад, сравнила российский быт и людей с абхазскими. Женщина отметила, что жители этой страны особенно любят бумажные деньги и дарить подарки. Своими наблюдениями она поделилась на личной странице в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Надежда отметила, что уже перестала слышать акцент в речи местных жителей.