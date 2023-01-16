Психиатр назвала основные причины резкой смены настроения

Основные причины, по которым у человека может резко меняться настроение, а также способы борьбы с этим психическим расстройством «Мосленте» назвала психиатр реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Людмила Нугаманова.

«Настроение отличается от эмоций, чувств и аффектов, поэтому для начала необходимо разобраться в том, что это такое. Настроение — это продолжительное и устойчивое эмоциональное состояние психики, обладающее умеренной интенсивностью», — пояснила врач.

По словам специалиста, настроение может меняться от каких-то внешних факторов, перемены погодных условий, новостей и других подобных вещей. Но в норме внутренний гомеостаз психических и биохимических процессов человека может сам выравнивать фон настроения, несмотря на внешние обстоятельства. Даже когда происходят какие-то форсмажорные ситуации, острые неприятности и проблемы, то нейропластичность, гибкость нервной системы в норме может выравнивать фон настроения, чтобы решить эти проблемы и задачи.

Но в случае, когда у человека происходит резкие перемены настроения в сторону ухудшения или в сторону всплесков и эйфории, это уже выходит за пределы нормативности, продолжила Нугаманова.

Резкие перемены настроения возникают при ряде заболеваний или состояний. Например, эйфорияя или повышение фона настроения возникают при маниакальном состоянии, а также при употреблении наркотических и токсических веществ, рассказала эксперт.

Если же речь идет о колебании в сторону депрессивного, подавленного состояния, то это может быть связано с гормональными колебаниями, расстройством личности пограничной структуры, эмоционально устойчивым расстройством пограничного типа, тревожным расстройством, депрессивным расстройством, обсессивно-компульсивным расстройством..

Психиатр предупредила, что не нужно никогда списывать фон настроения на внешние обстоятельства. Фон настроения должен всегда быть относительно ровным. Поэтому если управлять своим настроением не получается, то это становится либо пограничной, либо патологичной зоной. В зависимости от ее проявления необходимо вмешательство специалиста и диагностика вашего состояния.

Ранее кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов назвал отличия депрессии от плохого настроения.