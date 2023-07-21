Москвичей предупредили об опасности солнца летом
Визажист заявила о влиянии солнца на эластичность кожи.
О влиянии ультрафиолета на эластичность кожи и об опасности долгого пребывания на солнце летом напомнила в беседе с «Мослентой» визажист и бьюти-блогер Александра Астер.
Солнце — источник энергии и жизненной силы, который наполняет нас витамином D. Но долгое пребывание под прямыми лучами солнца без должной защиты увеличивает риск появления пигментных пятен и ранних морщин, а также потери эластичности кожи
«Главная проблема в том, что мы не видим последствия сразу: они могут проявиться через много лет. В летние месяцы УФ-индекс в городах России находится на уровне от 2 до 6, а это достаточно много», — заметила Астер.
Ультрафиолет может проникать глубоко и повреждать ДНК клеток, что приводит к ожогам, воспалениям и повышает риск развития рака кожи, заявила эксперт.
Летом в городе нельзя пренебрегать мерами предосторожности, предупредила собеседница «Мосленты».
Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей в периоды, когда они наиболее интенсивны — с 10:00 до 14:00. Если вам нужно находиться на улице в это время, используйте крем с SPF и носите одежду, которая защищает от солнца
Кроме того, важно следить за состоянием кожи и обращаться к дерматологу в случае обнаружения подозрительных изменений — появления новых родинок и изменения существующих.
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