Москвичей предупредили об опасности солнца летом

«Главная проблема в том, что мы не видим последствия сразу: они могут проявиться через много лет. В летние месяцы УФ-индекс в городах России находится на уровне от 2 до 6, а это достаточно много», — заметила Астер.

Ультрафиолет может проникать глубоко и повреждать ДНК клеток, что приводит к ожогам, воспалениям и повышает риск развития рака кожи, заявила эксперт.

Летом в городе нельзя пренебрегать мерами предосторожности, предупредила собеседница «Мосленты».