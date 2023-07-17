Врач перечислила способы пережить жару без последствий
Эффективные способы пережить жару без последствий перечислила в своем Telegram-канале врач-невролог, кандидат медицинских наук Татьяна Стецкая. По словам доктора, жаркая погода может спровоцировать ряд неприятных симптомов, начиная с повышения артериального давления до высыпаний на коже.
«Если хотите пережить жару без последствий, ограничьте время нахождения на улице с 11:00 до 16:00, так как в это время очень активное солнце. Работу на приусадебном участке лучше выполнять ранним утром, начиная с 5-6 часов утра и заканчивая к 9-10 часам. Не забывайте про передышки», — посоветовала Стецкая.
Специалист напомнила, что во время жары потоотделение работает особенно интенсивно, поэтому важно восполнять недостаток жидкости в организме. Предпочтение стоит отдавать чистой воде без газа.
Берите с собой бутылку воды. Пейте воду как можно чаще, мелкими глотками. Не стоит пить очень холодную воду в жару
По возможности, Стецкая рекомендует принимать прохладный душ или купаться в прохладном водоеме по два-три раза в день. Если же такой возможности нет, нужно смачивать влажной салфеткой места проекции крупных сосудов: область шеи, висков, внутренние поверхности сгибов рук и коленей.
«Лицо увлажняйте термальной водой, можно пользоваться матирующими салфетками. Если есть склонность к угревой сыпи, нужно подобрать комбинированные аптечные средства, где одновременно присутствует spf-защита и абсорбирующий эффект», — посоветовала врач.
В период жары аппетит может снижаться, продолжила медик. Перед любым приемом пищи она порекомендовала выпивать половину стакана чистой воды. Из продуктов следует отдавать предпочтение кашам, творогу, овощным салатам, фруктам, рыбе и нежирным сортам мяса. Употребления жирной, соленой и жареной пищи, а также алкоголя лучше избегать.
Выбирайте свободную одежду из натуральных тканей светлых тонов: не стоит надевать обтягивающие джинсы, футболки из синтетических материалов. Обязательно помните о головном уборе. Девушкам стоит носить обувь на низком каблуке
Имеющим склонность к повышению артериального давления нужно всегда носить с собой гипотензивные препараты и проверять артериальное давление по три раза в день.
«В самом начале гипертонические кризы могут протекать бессимптомно для человека», — отметила Стецкая.
При использовании сплит-систем или кондиционеров доктор призывает не допускать резких перепадов между комнатной и уличной температурами: она не должна превышать 10 градусов.
Ранее специалисты Роспотребнадзора порекомендовали пить в жару зеленый чай и разведенные водой фреши.