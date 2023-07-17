Врач перечислила способы пережить жару без последствий

Эффективные способы пережить жару без последствий перечислила в своем Telegram-канале врач-невролог, кандидат медицинских наук Татьяна Стецкая. По словам доктора, жаркая погода может спровоцировать ряд неприятных симптомов, начиная с повышения артериального давления до высыпаний на коже.

«Если хотите пережить жару без последствий, ограничьте время нахождения на улице с 11:00 до 16:00, так как в это время очень активное солнце. Работу на приусадебном участке лучше выполнять ранним утром, начиная с 5-6 часов утра и заканчивая к 9-10 часам. Не забывайте про передышки», — посоветовала Стецкая.

Специалист напомнила, что во время жары потоотделение работает особенно интенсивно, поэтому важно восполнять недостаток жидкости в организме. Предпочтение стоит отдавать чистой воде без газа.