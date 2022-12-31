Ветеринар напомнила об опасности угощения питомцев едой с новогоднего стола

Об опасности угощения питомцев едой с новогоднего стола напомнила на официальном сайте мэра Москвы ветеринарный врач Мосветcтанции Ирина Розанова.

«Важно помнить, что продукты с человеческого стола для домашних животных под строгим запретом. Им нельзя колбасу, сыр, сладкое, соленое и острое — употребление таких продуктов может привести к расстройству поджелудочной железы, печени и других органов пищеварительной системы», — сказала специалист.

Также Розанова предупредила, что даже самый воспитанный питомец может не удержаться и утащить со стола то, что ему приглянулось, или украсть что-то из мусорного ведра. По ее словам, нередко поводом обращения к ветеринару становятся украденные кости, которые остались после застолья. Но, например, кости птиц домашним животным противопоказаны: они могут травмировать пищевод, привести к непроходимости кишечника.

Чтобы домашний любимец не испытывал соблазны, ветеринар рекомендовала заранее купить ему специальное угощение.

Ранее были перечислены самые частые причины обращений к ветеринарам зимой. Ветеринары призвали хозяев следить за тем, чтобы питомец не переохлаждался.