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06:42, 31 декабря 2022
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Ветеринар напомнила об опасности угощения питомцев едой с новогоднего стола

Ветеринар напомнила об опасности угощения питомцев едой с новогоднего стола
Фото: Laura Beth Snipes / Unsplash

Об опасности угощения питомцев едой с новогоднего стола напомнила на официальном сайте мэра Москвы ветеринарный врач Мосветcтанции Ирина Розанова.

«Важно помнить, что продукты с человеческого стола для домашних животных под строгим запретом. Им нельзя колбасу, сыр, сладкое, соленое и острое — употребление таких продуктов может привести к расстройству поджелудочной железы, печени и других органов пищеварительной системы», — сказала специалист.

Также Розанова предупредила, что даже самый воспитанный питомец может не удержаться и утащить со стола то, что ему приглянулось, или украсть что-то из мусорного ведра. По ее словам, нередко поводом обращения к ветеринару становятся украденные кости, которые остались после застолья. Но, например, кости птиц домашним животным противопоказаны: они могут травмировать пищевод, привести к непроходимости кишечника.

Чтобы домашний любимец не испытывал соблазны, ветеринар рекомендовала заранее купить ему специальное угощение.

Ранее были перечислены самые частые причины обращений к ветеринарам зимой. Ветеринары призвали хозяев следить за тем, чтобы питомец не переохлаждался.

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