Известный спортивный комментатор поделился воспоминаниями об учебе в США

Американцы поразили его своей открытостью и доброжелательностью. «Это как раз было время "разрядки напряженности" между двумя странами. Тогда я просто влюбился в американцев. Со временем, конечно же, понял, что процент хороших и не очень хороших людей во всем мире примерно одинаковый», — отметил собеседник «Мосленты».

Гусев добавил, что во время учебы в США смог «удовлетворить свою страсть меломана». В СССР выбор западных пластинок в те годы был весьма ограничен, да и то — на черном рынке. А в Америке за относительно небольшие деньги можно было приобрести все, что хотелось.

«Стал покупать пластинки. Сейчас у меня уже большая коллекция как виниловых альбомов, так и компакт-дисков», — сказал спортивный комментатор.

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