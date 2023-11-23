Известный спортивный комментатор поделился воспоминаниями об учебе в США
Спортивный комментатор Гусев раскрыл подробности стажировки в США в 1970-х.
Подробности своей стажировки в США в 1970-х раскрыл «Мосленте» известный спортивный комментатор и телеведущий Виктор Гусев. Учиться в один из американских университетов он отправился в возрасте 19 лет.
По мнению Гусева, это было довольно экстремально, ведь он впервые уехал из дома на относительно длительный срок и смог почувствовать себя самостоятельным.
Для студента института иностранных языков это было прекрасной возможностью погрузиться в среду страны, которая говорит на предмете твоего изучения — английском языке. Передо мной открылся совсем другой мир
Американцы поразили его своей открытостью и доброжелательностью. «Это как раз было время "разрядки напряженности" между двумя странами. Тогда я просто влюбился в американцев. Со временем, конечно же, понял, что процент хороших и не очень хороших людей во всем мире примерно одинаковый», — отметил собеседник «Мосленты».
Гусев добавил, что во время учебы в США смог «удовлетворить свою страсть меломана». В СССР выбор западных пластинок в те годы был весьма ограничен, да и то — на черном рынке. А в Америке за относительно небольшие деньги можно было приобрести все, что хотелось.
«Стал покупать пластинки. Сейчас у меня уже большая коллекция как виниловых альбомов, так и компакт-дисков», — сказал спортивный комментатор.
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