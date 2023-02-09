Стало известно о смене руководства Третьяковской галереи

Об изменениях в руководстве Третьяковской галереи стало известно в четверг, 9 февраля, сообщает РБК со ссылкой на Минкультуры. Стало известно, что у предыдущего гендиректора Зельфиры Трегуловой закончился трудовой контракт, а новым руководителем стала директор Политехнического музея в Москве Елена Проничева.

Трегулова возглавляла Государственную Третьяковскую галерею на протяжении восьми лет, с 2015 года. В пресс-службе Минкультуры сообщили, что Проничевой предстоит «сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов», передают РИА Новости.

Ранее о поступившей в Минкульт жалобе россиянина Сергея Шадрина о якобы несоответствии экспозиции Третьяковской галереи «традиционным ценностям» высказался искусствовед, художник, директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.