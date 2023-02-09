Люди
10:55, 09 февраля 2023
1 мин.

Стало известно о смене руководства Третьяковской галереи

Елена Проничева
Елена Проничева
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Об изменениях в руководстве Третьяковской галереи стало известно в четверг, 9 февраля, сообщает РБК со ссылкой на Минкультуры. Стало известно, что у предыдущего гендиректора Зельфиры Трегуловой закончился трудовой контракт, а новым руководителем стала директор Политехнического музея в Москве Елена Проничева.

Трегулова возглавляла Государственную Третьяковскую галерею на протяжении восьми лет, с 2015 года. В пресс-службе Минкультуры сообщили, что Проничевой предстоит «сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов», передают РИА Новости.

Ранее о поступившей в Минкульт жалобе россиянина Сергея Шадрина о якобы несоответствии экспозиции Третьяковской галереи «традиционным ценностям» высказался искусствовед, художник, директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.