Московская няня рассказала об умении детей манипулировать взрослыми

Об умении детей манипулировать взрослыми рассказала «Мосленте» московская няня по имени Елена.

«Дети умеют манипулировать взрослыми, даже если им всего два с половиной года. У них уже есть эмоциональный интеллект. Они тонко чувствуют взрослых и знают, за какие ниточки тянуть, чтобы привлечь на свою сторону и маму, и бабушку, и няню. Это, конечно, поражает», — поделилась россиянка.

Женщина привела личный пример. У нее есть трехлетняя внучка, с которой уже необходимо договариваться. «Просто так, с родительской высоты с ней общаться не получится. Она найдет способ, как выкрутиться», — рассказала няня.

Собеседница «Мосленты» подчеркнула: воспитание детей всегда было целой наукой, но сейчас она особенно сложная, рамок практически нет. «Иногда мне кажется, что, если сегодня четырнадцатилетний ребенок придет домой с сигаретой в зубах, некоторые родители скажут, что это был его выбор, нужно его принять. А это совсем другая картина мира», — отметила Елена.

Няня добавила, что все разговоры о том, что сейчас у нас рождаются дети с особенным сознанием, с более высоким уровнем интеллекта — миф. «Это те же самые дети, какими когда-то были мы сами. Просто современный мир дает им больше технических возможностей», — резюмировала женщина.

Ранее стало известно о размере заработной платы, которую няням-гувернанткам предлагают в Москве.