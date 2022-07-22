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Рассчитан объем необходимой человеку в сутки воды

Рассчитан объем необходимой человеку в сутки воды
Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Объем необходимой человеку в сутки воды рассчитала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Доктор подчеркнула, что в этом деле очень важно не переусердствовать.

«Пейте воду, но в разумных пределах. Это примерно 30-40 граммов на килограмм вашего веса. То есть, человеку весом в 60 килограммов требуется не менее двух литров воды в день», — написала Павлова. Врач уточнила, что при условиях физических нагрузок или жаркой погоды эта норма возрастает.

По словам специалиста, объем воды для человека с лишними килограммами необходимо рассчитывать из его «идеального» веса — рост в сантиметрах минус 100.

«Как правило, лишние килограммы нередко говорят о серьезных болезнях, в том числе почек и/или сердца, при которых избыток воды может навредить», — объяснила Павлова.

Ранее эндокринолог назвала признаки цифрового переутомления. По ее словам, это откладывание дел «на потом», проблемы с запоминанием информации, снижение продуктивности и хаотичный тайм-менеджмент.

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