Обертка детских шоколадок в московском магазине удивила пользователей сети

В московском магазине в продаже заметили шоколадные фигуры в виде боевой гранаты на манер популярного шоколадного яйца с игрушкой внутри Kinder Surprise. Необычная обертка сладости, фото которой опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?», удивила пользователей сети.

«Какие-то странные в магазинах киндеры», — подписали фото администраторы сообщества.

На снимке видно, что стоимость одной шоколадной гранаты составляет 89 рублей по скидке и 119 — без нее.

«У них, говорят, взрывной вкус», «Стильно, модно, молодежно», «А в внутри игрушки — настоящая», «Совсем с ума сошли!», «Тренды», — прокомментировали юзеры.

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