Цены на продукты из каталога 2010 года удивили россиян

Фотографии каталога продуктов 2010 года с ценами удивили россиян. Снимки опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

В ассортименте, представленном в буклете сетевого гипермаркета, имеется бутылка молока за 25 рублей, банка газировки за 14 рублей, упаковка сливочного масла за 44 рубля и глазированные сырки по пять рублей за штуку. «Осторожно! Эти цены могут довести до слез», — отметили в группе.

«Как пролетело время, как будто это все было недавно», «Аж не верится», «Нифига себе. Это же абсолютно другой мир», — удивились комментаторы. Фолловеры вспомнили стоимость других продуктов в 2010-х: по их словам, литр растительного масла стоил 30 рублей, а на 100 рублей можно было купить пачку сигарет и упаковку пельменей.

Многие отметили, что 13 лет назад средний доход населения также был ниже в несколько раз и соответствовал указанным ценам. «Я в 2010 году 11 тысяч рублей только получала. Цены для тех зарплат», «Минимальный размер оплаты труда был восемь тысяч рублей», «Особо ничего не изменилось», — написали комментаторы.

Ранее россиян удивили архивные фото продуктов с ценниками 1959 года. На кадрах видно, что в то время грецкие орехи стоили 13,5 рубля, вафли ягодные — 2,05 рубля за упаковку, какао — 9,10 рубля за упаковку, а банка сливок — 8,30 рубля.