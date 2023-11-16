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13:00, 16 ноября 2023
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Обезьяна напала на москвичей в подъезде дома и попала на видео

Обезьяна напала на хозяина в подъезде московского дома и покусала человека.

Обезьяна напала на москвичей в подъезде дома и попала на видео
Фото: Saketh Upadhya / Unsplash

Обезьяна напала на хозяина и его родственника в подъезде многоквартирного дома в районе Орехово-Борисово на Ясеневой улице в Москве. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

По данным источника, примат сидел на человеке и никого к нему не подпускал. Отвлечь животное вызвался сотрудник полиции, который пытался предложить питомцу лакомство. В это время пожарный в полной боевой экипировке смог поймать обезьяну по кличке Мася и посадить ее в вольер.

Стало известно, что примат повел себя агрессивно после того, как между его хозяевами произошла ссора. В результате экзотический питомец покусал родственника заявителей, которому смогли оказать помощь на месте.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Новой Москвы обезьяна откусила пальцы четырехлетнему ребенку.