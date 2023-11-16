Обезьяна напала на москвичей в подъезде дома и попала на видео
Обезьяна напала на хозяина в подъезде московского дома и покусала человека.
Обезьяна напала на хозяина и его родственника в подъезде многоквартирного дома в районе Орехово-Борисово на Ясеневой улице в Москве. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
По данным источника, примат сидел на человеке и никого к нему не подпускал. Отвлечь животное вызвался сотрудник полиции, который пытался предложить питомцу лакомство. В это время пожарный в полной боевой экипировке смог поймать обезьяну по кличке Мася и посадить ее в вольер.
Стало известно, что примат повел себя агрессивно после того, как между его хозяевами произошла ссора. В результате экзотический питомец покусал родственника заявителей, которому смогли оказать помощь на месте.
Ранее сообщалось, что в зоопарке Новой Москвы обезьяна откусила пальцы четырехлетнему ребенку.