Обезьяна напала на москвичей в подъезде дома и попала на видео

По данным источника, примат сидел на человеке и никого к нему не подпускал. Отвлечь животное вызвался сотрудник полиции, который пытался предложить питомцу лакомство. В это время пожарный в полной боевой экипировке смог поймать обезьяну по кличке Мася и посадить ее в вольер.

Стало известно, что примат повел себя агрессивно после того, как между его хозяевами произошла ссора. В результате экзотический питомец покусал родственника заявителей, которому смогли оказать помощь на месте.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Новой Москвы обезьяна откусила пальцы четырехлетнему ребенку.