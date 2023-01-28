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05:27, 28 января 2023
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Психолог раскрыл способ избежать одной разновидности обиды

Психолог раскрыл способ избежать одной разновидности обиды
Фото: Anthony Tran / Unsplash

Способ избежать одной разновидности обиды раскрыл в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов, отметив, что часто негативные эмоции захватывают человека из-за неоправданных ожиданий.

«Вы сделали столько хорошего, а в ответ получили недостаточно, не получили ничего или даже получили что-то плохое. Лучший способ лечения — профилактика. Поэтому, в данном случае, если делаете что-то хорошее, не делайте этого в ожидании благодарности, признания, ответных позитивных проявлений. Делайте это для себя», — написал специалист.

Долгов призвал изначально не рассчитывать на отдачу. Если сконцентрироваться на процессе и получить от него удовольствие, источник положительных эмоций сместится извне внутрь себя, и само действие обеспечит достаточное количество эндорфинов.

Ранее психолог перечислил способы справиться с приступом панической атаки.

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