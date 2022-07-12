Терапевт назвала обильный пот симптомом некоторых болезней

Некоторые болезни, симптомом которых может быть обильное потоотделение, назвала «Мосленте» терапевт, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская.

«Потоотделение — сложный процесс. Это не только работа потовых желез, в этом участвует вся эндокринная система человека. И обильный пот может говорить о дисбалансе в работе многих органов», — сказала врач.

По ее словам, это могут быть нарушения в работе нервной системы. Кроме того, обильное потоотделение может быть симптомом сбое в работе яичников и климакса у женщин или половой дисфункции у мужчин. Еще одной причиной врач назвала проблемы с почками. В этом случае пот может пахнуть мочевиной.

Врач советует на пытаться самостоятельно определить причину обильного пота, обращаться к специалистам и проходить необходимые обследования.

Ранее кардиолог оценил опасность физической нагрузки в жару.