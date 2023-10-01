Стало известно об обмане Сталина московским ученым

Занимавшийся вопросами долголетия при советском вожде Иосифе Сталине ученый Александр Богомолец умер в возрасте 65 лет. Об этом в материале «Мосленты» рассказал историк и журналист Александр Бурт.

Известно, что в 40-х годах прошлого века ученый написал книгу «Продление жизни», где высказывал мысль о том, что нормальное долголетие человека определяется на уровне 120-150 лет.

Тогда же деятельностью ученого заинтересовался Иосиф Сталин, он возлагал на развитие идей Богомольца большие надежды, так как сам хотел продлить свою жизнь. Однако ученый противоречил своим заповедями здорового образ жизни и скончался на 66 году жизни.

«Говорят, что вождь, узнав о смерти Богомольца, рассердился: "Всех обманул!"», — рассказали историк.

Ранее историк напомнил о реакции москвичей на сообщение о смерти Сталина.