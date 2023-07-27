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15:46, 27 июля 2023
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Мошенники заставили пенсионерку продать квартиру в Подмосковье

Мошенники по старой схеме заставили пенсионерку продать свою квартиру в Одинцово.

Мошенники заставили пенсионерку продать квартиру в Подмосковье
Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

Мошенники по старой схеме заставили пенсионерку продать свою квартиру в подмосковном Одинцово, сообщает МВД Медиа. Одного подозреваемого задержали.

По данным ведомства, аферисты позвонили 69-летней женщине и сообщили, что с ее счета якобы хотят похитить деньги. Чтобы предотвратить кражу они посоветовали ей обналичить один миллион рублей и перевести их по указанному ими номеру телефона через банкомат.

Второй раз мошенники обратились к женщине уже с предупреждением о том, что на ее имя оформляется кредит. Якобы чтобы избежать потери средств, пенсионерка аналогичным образом перевела мошенникам полмиллиона рублей.

Спустя несколько дней преступники убедили ее продать квартиру, а вырученные от продажи 6 миллионов рублей передать им.

Оперативникам удалось установить личность курьера, который забирал у пенсионерки деньги. Им оказался 22-летний житель Липецка. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Разыскиваются другие участники преступления.

Ранее мошенник по известной схеме выманил 300 тысяч рублей у 13-летней девочки.