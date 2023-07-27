Мошенники заставили пенсионерку продать квартиру в Подмосковье

Второй раз мошенники обратились к женщине уже с предупреждением о том, что на ее имя оформляется кредит. Якобы чтобы избежать потери средств, пенсионерка аналогичным образом перевела мошенникам полмиллиона рублей.

Спустя несколько дней преступники убедили ее продать квартиру, а вырученные от продажи 6 миллионов рублей передать им.

Оперативникам удалось установить личность курьера, который забирал у пенсионерки деньги. Им оказался 22-летний житель Липецка. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Разыскиваются другие участники преступления.

Ранее мошенник по известной схеме выманил 300 тысяч рублей у 13-летней девочки.