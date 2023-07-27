Мошенники заставили пенсионерку продать квартиру в Подмосковье
Мошенники по старой схеме заставили пенсионерку продать свою квартиру в Одинцово.
Мошенники по старой схеме заставили пенсионерку продать свою квартиру в подмосковном Одинцово, сообщает МВД Медиа. Одного подозреваемого задержали.
По данным ведомства, аферисты позвонили 69-летней женщине и сообщили, что с ее счета якобы хотят похитить деньги. Чтобы предотвратить кражу они посоветовали ей обналичить один миллион рублей и перевести их по указанному ими номеру телефона через банкомат.
Второй раз мошенники обратились к женщине уже с предупреждением о том, что на ее имя оформляется кредит. Якобы чтобы избежать потери средств, пенсионерка аналогичным образом перевела мошенникам полмиллиона рублей.
Спустя несколько дней преступники убедили ее продать квартиру, а вырученные от продажи 6 миллионов рублей передать им.
Оперативникам удалось установить личность курьера, который забирал у пенсионерки деньги. Им оказался 22-летний житель Липецка. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Разыскиваются другие участники преступления.
Ранее мошенник по известной схеме выманил 300 тысяч рублей у 13-летней девочки.