Мошенник выманил 300 тысяч рублей у 13-летней девочки по известной схеме

В Подмосковье мошенник выманил 300 тысяч рублей у 13-летней девочки, использовав известную схему обмана. Аферист позвонил школьнице и представился следователем, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Девочка ответила на звонок домашнего телефона. На другом конце провода женщина, представившаяся ее матерью, сообщила, что стала виновницей ДТП с пострадавшим. Затем в разговор вступил якобы правоохранитель. Он сказал школьнице, что за непривлечение матери к уголовной ответственности ей нужно отдать крупную сумму курьеру, который приедет за деньгами.

«Девочка, поверив в происходящее, передала приехавшему мужчине 300 тысяч рублей. Позже домой вернулась мама. Выслушав историю, она сразу же обратилась в полицию», — сообщила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

Оперативники выяснили, что деньги забирал водитель такси. Он передал их мужчине, которого задержали по месту жительства. Тот рассказал, что нашел работу в интернете. В его обязанности входило забирать деньги по указанным адресам и переводить их на различные счета, за услугу он оставлял себе от 5-10 процентов от суммы.

Выяснилось, что аферист причастен к семи аналогичным инцидентам в Подмосковье. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК России («Мошенничество»). Разыскиваются соучастники.

Ранее аналогичным образом мошенники выманили деньги у отца звезды сериала «Глухарь» Оксаны Скоропад. Аферисты сообщили мужчине, что его дочь якобы необходимо спасти от уголовной ответственности за ДТП.