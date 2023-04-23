Раскрыта схема обмана в приложении для знакомств Tinder

Схему обмана в приложении для знакомств Tinder раскрыл Telegram-канал «112». Пользовательница выманила у пригласившего ее на свидание москвича 150 тысяч рублей и пропала.

Директор одной из столичных компаний познакомился в приложении с девушкой. Когда он предложил ей встретиться, она сказала, что хочет сходить на стендап-шоу, и скинула ссылку для покупки билетов.

Ничего не подозревающий мужчина прошел по ссылке. После этого с его карты было списано 150 тысяч рублей — якобы за покупки на маркет-плейсе Wildberries. Девушка тем временем стерла переписку и исчезла.

В службе поддержки Wildberries пострадавшему сообщили, что купленные товары забрали в Башкирии, поэтому вернуть деньги они не смогут. Мужчина обратился в полицию.

Ранее при аналогичном обмане в Tinder мужчина потерял более семи тысяч рублей.