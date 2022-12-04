Назван способ справиться с обманчивым голодом зимой

Способ справиться с обманчивым голодом без риска набора лишнего веса назвала в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина. По ее словам, зимой человек может испытывать особый голод, если начинает пить меньше воды, чем в теплое время года.

«Очень часто зимой нам кажется, что организму не нужна вода, и мы начинаем пить ее в меньших количествах. На самом деле во время отопительного сезона происходит отчасти "высушивание" организма. В такие моменты важно пить больше воды, потому что если этого не делать, возникает обманчивый голод, и мы начинаем заедать жажду. То есть организм берет воду из еды», — объяснила специалист. Однако набирается в этом случае не только вода, но и избыточные килограммы, заметила она.

Чтобы избежать набора веса, нужно ежедневно выпивать необходимое организму количество воды, вне зависимости от времени года, заявила Матыскина.

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