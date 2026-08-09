Обманутый пенсионер из Москвы лишился 18 миллионов рублей

Пенсионер из Москвы лишился 18 миллионов рублей, желая спасти свои сбережения. Как сообщила столичная прокуратура в своем официальном канале в Мах, деньги обманным путем выманили у мужчины мошенники.

Все началось с того, что 79-летний москвич перешел по неизвестной ссылке, а после ему сразу позвонил якобы сотрудник службы по борьбе с мошенниками.

Затем девушка переключила пенсионера на лже-сотрудника финансового органа, которому мужчина рассказал все о своих накоплениях.

Мошенники убедили пенсионера в опасности хранения денег в банке, порекомендовали установить некое приложение для якобы безопасного общения, а затем снять все накопления и передать их для зачисления на безопасный счет.

Мужчина три недели частями носил деньги в квартиры по разным адресам и оставлял их там, пока не лишился всех своих сбережений.

Прокуратура устанавливает всех причастных к мошенничеству, а также напоминает, что не стоит сообщать свои персональные данные неизвестным лицам.

Ранее же молодой москвич отдал мошенникам 75 миллионов рублей после звонка из «военкомата».